Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

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Onikişubat ilçesi Küçüksır Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 3 helikopter ve 70 personelle müdahale ediliyor. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

???? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Küçüksır Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangına, 3 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı, 6 ilk müdahale aracı ve 70 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Akif KARSLI - Güncel
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