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Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Bulutoğlu Mahallesi kırsalında orman yangınını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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