Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın bölgesine helikopter ve arazözler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri ve AFAD da destek veriyor. Şu ana kadar 8 hektarlık orman alanı zarar gördü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Erkenez Mahallesi kırsalında orman yangınını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye 2 helikopter ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan müdahaleyle sürdüğünü, şu ana kadar 8 hektar civarında orman arazisinin zarar gördüğünü belirtti.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İtfaiye AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title