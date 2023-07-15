Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın bölgesine helikopter ve arazözler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri ve AFAD da destek veriyor. Şu ana kadar 8 hektarlık orman alanı zarar gördü.