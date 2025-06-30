Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ceceli Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı, greyder ve yangın komuta aracı sevk edildi.

Yangın, 20'si teknik olmak üzere 95 yer personelinin destek verdiği çalışmayla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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