Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki İmalı Mahallesi kırsalında çıkan orman yangını, 3 helikopter ve çok sayıda ekip ile kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün sabah çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İmalı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına, 3 helikopter, 12 arazöz, 6 su tankı, 10 ilk müdahale aracı, 5 iş makinası, 25 gönüllü ve 160 personelle müdahale edildi.
Yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Akif KARSLI - Güncel