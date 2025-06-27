Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, müdahale ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Ekipler bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Küçüksır Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yangına 3 helikopter, 4 su tankı, 6 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve 75 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Akif KARSLI - Güncel