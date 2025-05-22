Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen orman yangını, 150 personel ve çeşitli ekipmanların katılımıyla 3.5 saatlik bir çabanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 5.5 hektarlık alan zarar gördü ve yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 3.5 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün 150 personel 12 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracı ve 5 iş makinesiyle müdahale ettiği yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 3 itfaiye ve 7 su tankıyla destek verdi. 5 helikopterin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları sonunda ilk belirlemelere göre 5.5 hektarlık alan yandı. Ekipler bir taraftan soğutma çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da yangının çıkış sebebini tespit etmek inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızı açıklandı
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu

Sözde fenomeni çekim yapmak için girdiği mağazadan kovdular
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Taraftarı heyecanlandıran gelişme
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Özgür Özel'den heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Önder Özen, Manchester City'den yaptığı ancak Beşiktaş'ın istemediği transferi ilk kez açıkladı

Manchester City'den transfer ettiği ancak alınmayan o yıldızı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.