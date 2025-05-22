Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 3.5 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün 150 personel 12 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracı ve 5 iş makinesiyle müdahale ettiği yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 3 itfaiye ve 7 su tankıyla destek verdi. 5 helikopterin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları sonunda ilk belirlemelere göre 5.5 hektarlık alan yandı. Ekipler bir taraftan soğutma çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da yangının çıkış sebebini tespit etmek inceleme başlattı.