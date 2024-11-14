Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nda başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 7 hektar orman alanı zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALDI
Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nda saat 13.00'te başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 7 hektar orman alanı yangında zarar gördü.