Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında 10 hektar orman zarar gördü.

KAHRAMANMARAŞ'ta, orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için söndürme çalışmalarına başladı. Havadan da 2 yangın söndürme helikopteri kara ekiplerine destek veriyor. (DHA)

10 HEKTAR ORMAN YANDI

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 2 yangın söndürme helikopterinin havadan, karadan da 95 personelin, 9 arazöz, 4 su tankı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 10 hektar orman zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler inceleme başlattı. (DHA)

Haber Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ, (DHA)