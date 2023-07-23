Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta orman yangını ekiplerin uzun uğraşları sonrasında kontrol altına alındı.

Yangın, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mevkisi Kazma Bağları bölgesindeki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangın, bölgede bulunan evlere sıçradı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına ekipler, 5 helikopter, 2 uçak, 24 arazöz ve 120 personelle müdahale etti. Çıkan yangında 6 hektarı ormanlık alan, 15 hektarı bağ ve bahçe alanı olmak üzere 21 hektarlık alan zarar görürken, ekipler soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aynı zamanda alanda bulunan birçok arı kovanının yangında zarar gördüğü bildirildi.

Yangın ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ