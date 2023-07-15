Kahramanmaraş'ta orman yangını: İşçiler ve köylüler birbirine girdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alan da yangın çıktı. Çıkan dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahaleye başladı ve ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın kavgaya neden oldu

Yangının yakın bir bir bölgede bir inşatta çalışan işçilerin neden olduğu iddiası tartışma da çıkardı. Tartışma ile işçiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada 4 şahıs gözaltına alındı.

Öteyandan yangının önce anızda çıktığı rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradığı öğrenildi. Soğutma çalışması sürerken, poliste olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

Yangına ilk müdahale eden bölge sakinlerinden Yunus Emre Özdemir "Olayın nasıl olduğunu tam bilmiyorum, ben aşağı tarafta oturuyorum. Eşimin ve çocuğumun beyanı ile ben aşağı indim müdahale etmek için yukarıya doğru gittim, elimden geleni yapmaya çalıştım ama olmadı. Kimisi kaynak çalışmasından çıktığını bahsediyor ama orada çalışan bir şeyi görmedim ben. Burada çıkan kavgada da sen yaktın ben yaktım suç atmadan dolayı kavga çıktı" dedi.