Kahramanmaraş'ta Orman Yangını İkinci Günde Söndürülmeye Çalışılıyor

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 3 evin yanmasına neden olan orman yangınında, 412 personel ve 106 araçla yoğun bir mücadele sürdürülüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan alevler, çevredeki yerleşim yerlerine ulaştı.

1) KAHRAMANMARAŞ'TAKİ ORMAN YANGININDA 2'NCİ GÜN

KAHRAMANMARAŞ'ta dün çıkan, 3 evin yandığı, 18 evin de tahliye edildiği orman yangınına 412 personel ve 106 araçla karadan 6 helikopter ile de havadan müdahale ediliyor.

Çamlıbel Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. Ekipler yangına müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bölgedeki yerleşim yerlerine ulaştı. Yangında, 3 ev yanarken, 18 ev de görevliler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Yanan evlerde ölen ya da yaralanan olmadı.

Söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 342 personel, 38 arazöz, 13 ilk müdahale aracı, 10 su tankı ve 15 iş makinesi ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 30 araç ve 70 personel katılıyor. Havadan da 6 helikopter alevlere su atıyor.

Yangın çıkan bölgenin dağlık bir arazi yapısına sahip olması ve kuvvetli rüzgar, ekiplerin alevlerle mücadelesini güçleştiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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