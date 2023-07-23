Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangında bazı evler yandı, ancak ölü ve yaralı yok. Söndürme çalışmaları devam ediyor.