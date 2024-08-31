Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kürtül Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 itfaiye aracı, 4 iş makinesi ve 120 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri, bölgede önlem alarak işi olmayan vatandaşları alandan uzaklaştırdı.

Öte yandan Dulkadiroğlu ilçesi sınırları içerisindeki Kahramanmaraş Merkez Tren İstasyonu'ndaki ağaçlık alanda çıkan ve söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.