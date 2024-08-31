Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kürtül Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 itfaiye aracı, 4 iş makinesi ve 120 personelle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Jandarma ekipleri, bölgede önlem alarak işi olmayan vatandaşları alandan uzaklaştırdı.
Öte yandan Dulkadiroğlu ilçesi sınırları içerisindeki Kahramanmaraş Merkez Tren İstasyonu'ndaki ağaçlık alanda çıkan ve söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Orman Yangını Onikişubat Çevre Acil Durum Doğa Yaşam Güncel Haberler

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

 Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı

Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü

Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki İzmir ÖDEMİŞ elektrik kesintisi! SON DAKİKA! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI izle! (FULL HD) Adana GS maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adana Demirspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kieran Trippier Eyüpspor'a transfer olacak mı? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Alexander Djiku sakatlık durumu! Djiku ne zaman sahalara dönecek? CANLI maç izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! ADS GS maçı nereden izlenir? Adana Demirspor Galatasaray muhtemel ilk 11! Gabriel Sara ve Sanchez oynayacak mı? Ümraniyespor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! (FULL HD) Ümraniye Karagümrük Trendyol 1. Lig maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Barcelona Valladolid maçı CANLI izle! (FULL HD) Barcelona La Liga maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title