Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Hava ve Kara Müdahale Devam Ediyor

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına yönelik havadan ve karadan müdahaleler sürdürüyor. Yangın, 100 hektarlık alanı etkilerken, 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. 130 kişi güvenli bir bölgeye tahliye edilirken, yangına müdahale eden 6 personelden 5'i hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 6 itfaiye, 14 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi.

Alevlerin yaklaşık 100 hektar alanı etkilediği bölgede 3 ev yandı, 130 kişi AFAD ve jandarma tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen 6 Orman Bölge Müdürlüğü personelinden 5'i hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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