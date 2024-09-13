Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu
Kahramanmaraş'ta Pınarbaşı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ'ta orman yangını çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Yangın, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı'nca çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.