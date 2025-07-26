Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

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Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Çamlıbel Mahallesi'nde çıktı. Sultanbağı mevkisindeki ormandan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için alevlere havdan ve karadan müdahale ediyor.

Haber: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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