Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor
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Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesi Ayşepınarı Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, yer ekipleri arazöz ve tankerlerle müdahale ederken, havadan 5 helikopter de destek veriyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin söndürme çalışmalarına, havadan da 5 helikopter ile destek veriliyor.

Onikişubat ilçesi Ayşepınarı Mahallesi yakınındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler; 5 arazöz, 4 tanker, 2 ilk müdahale aracı ve 4 iş makinesiyle alevlere müdahale etmeye başladı. Havadan da 5 helikopterin destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber: Ömer KOÇ-İskender ZENGİN/KAHRAMANMARAŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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