Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Çıktı

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Çıktı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Çamlıbel Mahallesi'nde çıktı. Sultanbağı mevkisindeki ormandan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için alevlere havdan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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