KAHRAMANMARAŞ'ta orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Onikişubat ilçesinin Maksutlu Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk etti. Ekipler, 7 arazöz, 5 ilk müdahale ve 2 su ikmal aracıyla alevlere müdahale ediyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da söndürme çalışmalarına destek için bölgeye 100 personelle 30 araç sevk etti.