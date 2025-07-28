Kahramanmaraş'ta Orman Yangını 3. Güne Girdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Cumartesi günü çıkan orman yangını, 3. gününde 500 hektar kızılçam ormanını yok etti. Yangına 600'den fazla personel ve hava araçlarıyla müdahale ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta cumartesi günü çıkan orman yangını 3'üncü günde de devam ediyor. Şu ana kadar 500 hektar kızılçam ormanı ile 3 ev ve 1 ahırın yandığı yangına 600 üzerinde personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkez Onikişubat ilçesinin Çamlıbel Mahallesi'nde cumartesi günü saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ihbardan 15 dakika sonra müdahaleye başladığı yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yanı sıra Gaziantep, Adana, Kayseri, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman ve Konya'dan bölgeye sevk edilen takviye ekiplerle birlikte 600'ün üzerinde personel ve 200'ün üzerinde araçla alevlerle mücadele ediliyor. Havadan da 6 helikopter, alevlere su atıyor.

Şu ana kadar 500 hektar kızılçam ormanını ile 3 ev ve 1 ahırın yandığı, 18 evin de tedbir amaçlı boşaltıldığı yangınının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı

Ünlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Duyan tarlaya koştu, çiftçi telefona sarılıp jandarmaya haber verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.