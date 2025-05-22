Kahramanmaraş'ta Orman Yangını

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını
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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

1) KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI

KAHRAMANMARAŞ'ta orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin söndürme çalışmalarına, havadan da 5 helikopter ile destek veriliyor.

Onikişubat ilçesi Ayşepınarı Mahallesi yakınındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler; 5 arazöz, 4 tanker, 2 ilk müdahale aracı ve 4 iş makinesiyle alevlere müdahale etmeye başladı. Havadan da 5 helikopterin destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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