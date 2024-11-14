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Kahramanmaraş'ta Orman Yangını

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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Şehir merkezi Ahır Dağı mevkiindeki yangına orman bölge müdürlüğü ekipleri hem karadan hem de havadan müdahale etmekte.

Kahramanmaraş'ta orman yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Yangın, şehir merkezi Ahır Dağı mevkiinde ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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