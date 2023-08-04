Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ekipleri, helikopterler ve arazözlerle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta orman yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı, ekipler müdahaleye başladı.

Yangın, Onikişubat ilçesinin Bulutoğlu Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı, 45 personel ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.