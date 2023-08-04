Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta, orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için söndürme çalışmalarına başladı. Havadan da 2 yangın söndürme helikopteri kara ekiplerine destek veriyor.