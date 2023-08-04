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Kahramanmaraş'ta orman yangını

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Kahramanmaraş'ta bulunan ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kahramanmaraş'ta orman yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı, ekipler müdahaleye başladı.

Yangın, Onikişubat ilçesinin Bulutoğlu Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı, 45 personel ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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