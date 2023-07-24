Kahramanmaraş'ta kırsal mahalledeki ormanlık arazide çıkan yangına itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ta orman yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kırsal mahalledeki ormanlık arazide yangın çıktı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Kabasakal Mahallesi bölgesindeki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına mahalle sakinlerinin yanı sıra helikopter ile de destek verildiği öğrenildi.