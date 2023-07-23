Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yangın Onikişubat ilçesindeki ormanlık alanda çıktı ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta orman yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın Onikişubat ilçesi Kılavuzu mevki Kazma Bağları bölgesindeki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahalelerin devam ettiği orman yangını ile ilgili ekiplerin söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edildi.