Kahramanmaraş'ta Orman Yangını

Kahramanmaraş'ta Kazma bağları mevkisinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta Kazma bağları mevkisinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Üngüt Mahallesi Kazma bağları mevkisindeki ormanda, öğleden sonra yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle karadan yaptığı müdahaleye, havadan da yangın söndürme helikopterleriyle destek verildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)