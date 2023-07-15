Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta orman yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı, bölgeye sevk edilen ekipler müdahaleye başladı.

Yangın, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz neden çıktığı belli olmayan yangından çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahaleye başladı.

Yerleşim yerinden görünen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.