Kahramanmaraş'ta Orman Bölge Müdürlüğü Lojmanında Yangın Çıkarıldı

Onikişubat ilçesindeki Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait kullanılmayan lojmanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Orman Bölge Müdürlüğüne ait kullanılmayan lojmanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Maarif Mahallesi'ndeki Orman Bölge Müdürlüğü lojmanlarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangın söndürme çalışmalarına, bölgede faaliyet yürüten inşaat firmalarına ait beton pompası ve beton mikserleri de destek verdi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
