Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü üyelerine ceza yağdı

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta tehdit, yağma, yaralama gibi suçları işledikleri öne sürülen 21 kişiden oluşan organize suç örgütünün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 32 ayrı olay gerçekleştirdikleri öne süren şüphelilerden 18'ine toplam 2 ile 46 yıl arasında değişen hapis cezası verirken, 3 şüpheli ise beraat etti.

Kahramanmaraş'ta 2 yıl önce farklı tarih ve yerlerde meydana gelen ve birbirinden bağımsız görünen yaralama, araç ve işyeri kurşunlama olaylarının aslında bağlantılı olduğunu fark eden polis, olaylara ilişkin soruşturma başlattı. Ekiplerin yaptığı soruşturma sonunda birbirinden bağımsız görünen olayların 'Paşa Mehmet' lakaplı Mehmet Keklik'in yönettiği organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.