Kahramanmaraş'ta Operasyon: 17 Zanlı Tutuklandı

??????? Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 17 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 193 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile 13 uzun namlulu silah mühimmatı ve 33 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.