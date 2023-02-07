KAHRAMANMARAŞ'TA ONLARCA BİNANIN YIKILDIĞI CADDENİN DEPREMDEN ÖNCEKİ HALİ

KAHRAMANMARAŞ'ta 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem sonrası şehir merkezindeki Trabzon Caddesi'nde onlarca bina yıkıldı. Kentin en işlek yerlerinden Trabzon Caddesi'nin, depremden önce çekilen fotoğraflarında bitişik halde çok sayıda 7-8 katlı bina olduğu görülüyor.

Kahramanmaraş'ta dün saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yıkıldı. Yıkımın en çok olduğu yerlerden biri de kentin en işlek noktalarından Trabzon Caddesi'ydi. Bitişik durumdan 10'dan fazla bina yerle bir oldu. Depremin hemen ardından gün aydınlanınca çekilen görüntüler kentteki yıkımın boyutunu ortaya koymuştu. O caddenin depremden önceki durumunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Uydu fotoğraflarında, yıkılan binaların bir çocuğun alt katlarının mağaza üst katlarının ofis yada daire olduğu görülüyor. 7-8 katlı bitişik binaların eski yapılar olduğu anlaşılıyor.