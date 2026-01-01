Haberler

Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Kahramanmaraş Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 2 Ocak Cuma günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini açıkladı. Meteoroloji verilerine göre don ve buzlanma riski bulunuyor.

KAHRAMANMARAŞ Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okulların yarın, 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Kentte dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürürken, Kahramanmaraş Valiliği okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklama, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre, il genelinde devam eden kar yağışlarının bugün akşam saatlerine kadar aralıklı olarak sürmesi, cuma ve cumartesi günleri ise kuvvetli buzlanma ve don riski oluşmasının beklendiği değerlendirilmektedir. Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş/anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

