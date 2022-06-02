Kahramanmaraş'ta okul öncesi öğrencileri uçurtma şenliğinde buluştu - Haberler

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde okul öncesi öğrencileri düzenlenen şenlikte aileleri ve öğretmenleriyle uçurtma uçurarak eğlenceli vakit geçirdi.

Rabia Parkında düzenlenen Okul Öncesi Çocuk Şenliği'nde Afşin Anaokulu, Şehit Hüseyin Utku Gülbahar Anaokulu ve Lavanda Çiçeği Anaokulu öğrencileri, palyaço gösterileri, uçurtma şenliği, çeşitli oyunlar ve yarışmalarla doyasıya eğlendi.

Afşin Anaokulu Müdürü Şeyma Doğan, okul öncesi öğrencilerine güzel bir bahar havasında özel bir gün yaşatmak istediklerini belirtti.

İlçedeki ana okulları olarak uçurtma şenliği planladıklarını anlatan Doğan, "Amacımız çocuklarımızı okul dışına çıkartarak sosyalleşmesi, güzel bir gün geçirmesini sağlamak ve baharın geldiğini anlatmaktı. Öğrencilerimiz aileleriyle birlikte uçurtma uçurdular ve geleneksel oyunlar oynadılar. Velilerimiz topaç çevirdiler, eski günlerine döndüler ve onlar içinde güzel bir gün oldu. Katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şenliğe, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba ile ilgililer katıldı.