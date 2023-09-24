Kahramanmaraş'ta Narkotik Uygulamasında İki Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta yapılan narkotik uygulamasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 240 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 2 hükümlü ile birlikte toplamda 6 kişi yakalandı ve uyuşturucu ile bir tabanca ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta yapılan narkotik uygulamasında iki hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il geneli 'Müşterek Narkotik Uygulaması' çerçevesinde 240 aracı kontrol etti. Ekiplerin kontrol ettiği 5 bin 608 kişiden, 8 yıl 8 ay ve 5 yıl 17 ay 15 gün hapis cezası ile aranan iki hükümlü ile farklı suçlardan aranan 6 kişiyi yakalandı.

Yapılan uygulamada 1 tabanca ve şarjör ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulamada 13 uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ