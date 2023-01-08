Kahramanmaraş'ta müzede çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Kahramanmaraş Müzesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kahramanmaraş Müzesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki Kahramanmaraş Müzesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İtfaiye Güncel Haberler

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