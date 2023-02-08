Kahramanmaraş'ta muhabbet kuşuyla kurtarılan Berat'ın annesi de enkazdan sağ çıkarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş'ta depremden 55 saat sonra elinde muhabbet kuşuyla Esençam Apartmanı enkazından kurtarılan 13 yaşındaki Berat Sarı'nın annesi Ayşe Sarı da 56. saatte kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta depremden 55 saat sonra elinde muhabbet kuşuyla Esençam Apartmanı enkazından kurtarılan 13 yaşındaki Berat Sarı'nın annesi Ayşe Sarı da 56. saatte kurtarıldı. Berat Sarı'nın hastaneye kaldırılmak üzere sağlık ekiplerine tesliminin ardından ekiplerin Esençam Apartmanı enkazındaki çalışma devam etti. Berat Sarı'nın çıkarılmasından sonra ekipler Ayşe Sarı'ya da ulaştı. Azerbaycan ve Dubai'den gelen ekiplerin de destek verdiği çalışmalarda anne Ayşe Sarı depremden 56 saat sonra kurtarıldı. Ayşe Sarı, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler

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