Kahramanmaraş'ta Motosikletle Sürüklenen Köpek Olayı: Sürücüye Ceza!

Kahramanmaraş'ta Motosikletle Sürüklenen Köpek Olayı: Sürücüye Ceza!
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Kahramanmaraş'ta bir sürücünün motosikletinin arkasına bağlayarak köpeği sürüklemesi sosyal medyada tepki topladı. Jandarma, 18 yaşındaki sürücü hakkında adli işlem başlattı.

Kahramanmaraş'ta bir sürücü, motosikletin arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan motosikletin arkasına iple bağlanmış köpeğin sürüklendiği görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, tescilsiz motosikletin sahibi ve sürücüsünün 18 yaşındaki M.G. olduğu, arka tarafta bulunan kişinin de 16 yaşındaki C.P. olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla C.P. serbest bırakılırken, M.G. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçlarından adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 38 bin 347 lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet ise mülkiyeti kamuya geçirilinceye kadar otoparka çekildi.

M.G, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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