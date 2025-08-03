Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü R.K., kaza sonrası hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini doğruladı ve cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

R.K. yönetimindeki plakası henüz öğrenilmeyen motosiklet, Fırnız Mahallesi Beşoluk mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

R.K'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
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