Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.Ö. Günevşevler Mahallesindeki evinin önüne park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarı üzerine bölgeye gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak, olayı M.K'nın gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlı M.K'yı çaldığı iddia edilen motosikletle yakaladı.

Motosiklet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Motosiklet, Güncel, Haberler

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