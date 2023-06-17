Kahramanmaraş'ta depremzedelere mobil sosyal market TIR'larıyla yardım

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gönderilen yardımların, mobil sosyal market TIR'ları ile 60 binden fazla depremzedeye ulaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. İlk günden itibaren sahada çalışmalarını sürdüren Bakanlık, mobil sosyal market TIR'larıyla Kahramanmaraş'ın merkez ilçeleri kırsalında 60 bini aşkın kişiye temel ihtiyaç malzemesi ulaştırdı.

Buna ek olarak çocuklar için çikolata ve oyuncak bulunduran ekipler, çocuk ve hasta bezleri gibi ürünleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Belirlenen lokasyonda günde ortalama 320- 360 kişiye yardım ulaştıran mobil sosyal market TIR'larına yüklenen malzemeler, ihtiyaçlar doğrultusunda değişebiliyor. Bu kapsamda sahadan elde edilen veriler sonrasında kimi malzemelerin sayısı artırılırken, kimi ürünlerin sayısı da azaltılıyor. Böylece zayiatın önüne geçilmiş oluyor.