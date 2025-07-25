Kahramanmaraş'ta Minibüs Devrilmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Minibüs Devrilmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ercan D. yönetimindeki 46 FY 801 plakalı minibüs, Egemenlik Mahallesi Madalyonlu kavşağında refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Ayşe Çavdar hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve eşi S.D, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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