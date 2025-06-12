Kahramanmaraş'ta Mermer Blokları Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir mermer fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde mermer blokların altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Şazibey Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Mahmut Şihan ve Eyüp Saz'ın üzerine mermer bloklar devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce mermer blokların altından çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Kahramanmaraş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan yabancı uyruklu Mahmut Şihan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel