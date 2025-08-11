Kahramanmaraş'ta Lojman İnşaatında Yangın Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta bir kuruma ait lojman inşaatında çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, lojmandan biri tamamen, diğerinin ise çatısı yandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.