Kahramanmaraş'ta Lojman İnşaatında Yangın Kontrol Altına Alındı
KONTROL ALTINA ALINDI
Kahramanmaraş'ta bir kuruma ait lojman inşaatında çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, lojmandan biri tamamen, diğerinin ise çatısı yandı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel