Kahramanmaraş'ta Lojman İnşaatında Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir kuruma ait lojman inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta bir kuruma ait lojman inşaatında çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, lojmandan biri tamamen, diğerinin ise çatısı yandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif

Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı

Teknik direktörlüğe adım attığı ilk maçta neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.