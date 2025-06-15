Kahramanmaraş'ta LGS Heyecanı: 14 Bin 833 Öğrenci Sınava Girdi

Kahramanmaraş'ta LGS maratonu: 14 bin 833 öğrenci sınava girdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın heyecanı başladı. Deprem bölgesinde 14 bin 833 öğrenci sınava girdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre LGS sınavı, kent genelinde tüm ilçelerde toplam 52 okulda gerçekleştirildi. Sınav için 828 ayrı salon hazırlandı. 14 bin 833 öğrenicinin girdiği sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte okulların önünde yoğunluk yaşandı. Birçok veli çocukları için dışarıda Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alınarak sınavlarına başladı.

Çocuğunu sınava getirenlerden veli Yunus Köse, "Çocuğum bu sınava çok çalıştı inşallah başarılı olur, tüm öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.

Velilerden Akif Dede ise, "Çocuğumuz sınava girdi onun başarısı için biz de dışarıda bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bir başka Veli İsmail Tatar da, "Çocuğumun resim yeteneği var güzel sanatlar okumayı düşünüyor inşallah başarılı olur"şeklinde konuştu.