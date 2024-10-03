Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Leyleklerin Göç Yolculuğu Başladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Söğüt yaylasında yaz mevsimini geçiren leylekler, sıcak bölgelere doğru göç etmeye başladı. Leyleklerin son kafilesine, kanser hastası Coşkun ailesi eşlik etti.

Kahramanmaraş Söğüt yaylasının son leylek kafilesi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2 bin 200 rakımlı Söğüt yaylasında yaz mevsimini geçiren leyleklerin sıcak bölgelere olan göç yolculuğu başladı.

Baharın müjdecisi leylekler, 5 aydır Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Söğüt yaylasında konakladı. Günü belli saatlerinde kaybolan, ancak her sabah yaylada görülen leyleklerin birçoğu, havanın soğuması ile birlikte sıcak bölgelere göç ettiler.

Kalan son kafileye ise, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kanser hastası olan Coşkun ailesi eşlik etti.

Eşinin rahatsızlığı nedeniyle 2 bin 200 rakımlı yaylaya doktor tavsiyesi ile gelen ve bölgede yalnız yaşayan Ummahanı ve Osman Coşkun çifti, yaylada sabah kuşların ötüşü ve leyleklerin havalanışının kendilerine adeta bir terapi gibi geldiğini, bundan büyük haz aldıklarını ifade ettiler. Leyleklerin son kafilesiyle birlikte 55 gündür yaylada ikamet eden Coşkun ailesi de bölgeyi terk edecek.

Ummahanı Coşkun, "Burada leylekleri severiz. Sabah namazı ile bir taraftan diğer tarafa giderler. Akşama doğru tekrar geldikleri yere giderler. Burada leylekler genellikle yılan yediklerini görürüz" dedi.

Osman Coşkun ise, "Ben yaylaya geldim rahatsızdım ancak çok yüksek olduğu için bana yaramadı. Bu leylekler günlük gelirler sabah namazı ortaya çıkıyorlar tekrar geldikleri yere geçerler ama nerede konaklarlar bilmiyorum" diye konuştu.

İlçedeki Söğüt Yaylasının endemik bitkileri ve soğuk sularında yaz sezonunu geçiren leylekler, aynı zamanda bölgeye kültürel ve folklorik bir zenginlik katıyor.

Kahramanmaraş'ta Leyleklerin Göç Yolculuğu Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel

Yerel Haberler Kahramanmaraş Göçmenler Hayvanlar Kültür Göksun Güncel Söğüt Yaşam Doğa

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek sonuçtan çok emin

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak? Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu? Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? iOS 18.1 ne zaman gelecek? iOS 18.1 güncellemesinde neler var, özellikleri neler? Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu!
title