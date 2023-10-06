Kahramanmaraş'ta Kuyumcu Dükkanı Soygunu

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcu dükkanının arkasındaki boş daireye girerek duvarı delen hırsızlar, 15 dakikada iş yerini soyup kayıplara karıştı.

Olay, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu dükkanı işleten yabancı uyruklu esnaf, cuma namazı için iş yerini kapatıp camiye gitti. Durumu fırsat bilen hırsızlar önce dükkanın arkasındaki boş daireye girdi ardından duvarını delerek kuyumcu dükkanına girdi.

Yaklaşık 15 dakika içerisinde duvarı delip kuyumcu dükkanındaki altınları çalan hırsızlar, deldikleri duvardan çıkarak kayıplara karıştı. Komşu esnaf ise, "Biz dükkanı kapatıp cuma namazına gittik. 15 dakika sonra iş yerimize geldik ve durumun böyle olduğunu gördük. Biz hiçbir şey görmedik ve bilmiyoruz. Arka tarafta boş daire var" dedi.

İhbar üzerine polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ