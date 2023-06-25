Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı nedeniyle ile merkezde bulunan çarşılarda hareketlilik arttı. Depremin yaralarının sarıldığı bölgede esnaflar ekmek teknelerinde mesai yapmaya çalışırken, vatandaşlar ise bayramda alacağı kıyafet, ayakkabı ve benzeri ürünleri temin edebilmek için çarşılara akın etti.

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı hareketliliği

KAHRAMANMARAŞ - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı nedeniyle ile merkezde bulunan çarşılarda hareketlilik arttı.

6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Kıbrıs Meydanı ve Ulu Cami meydanı arasında kurulan seyyar iş yerleri ve konteyner çarşılarda Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor. Depremin yaralarının sarıldığı bölgede esnaflar ekmek teknelerinde mesai yapmaya çalışırken, vatandaşlar ise bayramda alacağı kıyafet, ayakkabı ve benzeri ürünleri temin edebilmek için çarşılara akın etti.

Giyimden ayakkabıya, yemekten takı tasarım gibi birçok işletmenin bulunduğu çarşıya gelen vatandaşlar, bayram hazırlıklarını tamamlamak için alışveriş yaparken, esnaf ise geçen yıla nazaran bu yıl bayram alışverişinin düşük olduğunu ifade etti.

"Çalışmak lazım, iş olarak sıkıntımız yok"

Yaşanan depremler sonrasında Tarihi Saraçhane Çarşısı'ndaki iş yerini kaybeden ve daha sonra kurduğu konteyner iş yerinde çaycılığa devam eden Recep Yiğit, "Bayram öncesi hareketliyiz Allah'a şükür. Çalışmak lazım, çalışıyoruz çok şükür. İş olarak bir sıkıntımız yok, çarşı zaten mesafe olarak çok kısa Kıbrıs Meydanı ile Ulu Cami arası kaldı. Ben bu çarşıya 1987 yılında geldim, yine böyleydi tekrar yine yıllar öncesine döndük" dedi.

Çocukları için bayram alışverişine çıkan Murtaza Kaya, "Gördüğünüz gibi bir boşluk. Aradığımız hiçbir şeyi bulamadık, olanlardan almaya çalışacağız. Şu çocukların gönlü olsun yoksa bizim için bayram çok da eğlenceli değil açıkçası" diye konuştu.

Çarşıda pamuk şeker satarak geçimini sağlayan Zeynep Çam, "Depremden dolayı inşallah herkesin gönlüne göre olur. Kurban kesemeyenlere kurban kesmek nasip olur inşallah. Herkesin bayramını kutlarız. Satışlara daha yeni başladık daha siftah etmedik. İnşallah çocuklarımız için kazanırız" şeklinde konuştu.

Bir esnaf da, "Satışlar şu anda geçen yıllara oranla yüzde 50 düşük. Öncelikle tabii deprem yaşadığımız için depremin de etkisi var. Yine de çok şükürler olsun güzel" ifadelerini kulandı.